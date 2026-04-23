Konjunkturdaten gerieten am Donnerstag einmal mehr in den Hintergrund. So hat sich etwa die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter verschlechtert und deutet auf ein Ende des Wachstums hin. Vor allem hohe Öl- und Gaspreise sowie die Sorge vor möglichen Lieferengpässen lassen die Unternehmen pessimistischer in die Zukunft schauen.