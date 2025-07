An der Zollfront gab es zudem über Nacht neue Nachrichten von einer Sprecherin des Weissen Hauses, wie etwa die Commerzbank betont. Demnach könnten durchaus noch weitere Briefe an Länder mit der Ankündigung neuer Zolltarife ab 1. August gehen, so etwa auch an die Schweiz. Es sei momentan aber unmöglich, den Ausgang der noch laufenden Verhandlungen vorherzusehen.