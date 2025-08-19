Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9414 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, bewegt sich Dollar/Franken mit 0,8070 ebenfalls wenig im Vergleich zum Vorabend. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar über Nacht mit 1,1666 ebenfalls kaum bewegt, am frühen Montag waren allerdings noch knapp über 1,17 bezahlt worden.