«Es machte sich der allgemeine Eindruck breit, dass sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kolleginnen und Kollegen im EZB-Rat mit dem aktuellen Leitzinsniveau gerade sehr wohlfühlen», heisst es dazu in einem Kommentar der Commerzbank. Damit etablierte sich der Euro zum Dollar über der Marke von 1,17 und das Währungspaar lag im frühen Handel mit 1,1728 weiter auf diesem Niveau.