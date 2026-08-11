Verstärkt in den Fokus rücken im weiteren Wochenverlauf die US-Inflationsdaten. Am Mittwoch werden die Konsumentenpreise für Juli veröffentlicht, am Donnerstag folgen die Produzentenpreise. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht befinde sich die US-Notenbank in einem Spannungsfeld zwischen steigenden Inflationsrisiken und einer nachlassenden Konjunkturdynamik, so ein Marktbeobachter. Eine Zinserhöhung im September gilt am Markt inzwischen als weniger wahrscheinlich.