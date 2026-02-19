Das EUR/USD-Währungspaar notiert derzeit bei 1,1799, nach 1,1787 am Vorabend, aber 1,1819 noch am gestrigen Nachmittag. Zum Franken steht der Dollar bei 0,7726 zum Vorabend praktisch unverändert, aber ebenfalls etwas höher als noch vor der Publikation des Protokolls (0,7716).
Das Euro wird derzeit zu 0,9115 Franken gewechselt, nach 0,9108 am Vorabend und 0,9120 gestern Nachmittag.
Die US-Notenbank ist mit der Publikation des Protokolls im Hinblick auf Zinssenkungsphantasien etwas auf die Bremse getreten, denn sie hat an ihrer Sitzung von Ende Januar insbesondere die Risiken betont, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Sie lässt sich dabei ausdrücklich die Tür für eine Zinserhöhung als nächsten Schritt offen.
awp-robot/cf
(AWP)