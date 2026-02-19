Die US-Notenbank ist mit der Publikation des Protokolls im Hinblick auf Zinssenkungsphantasien etwas auf die Bremse getreten, denn sie hat an ihrer Sitzung von Ende Januar insbesondere die Risiken betont, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Sie lässt sich dabei ausdrücklich die Tür für eine Zinserhöhung als nächsten Schritt offen.