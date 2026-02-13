Die Zinssenkungserwartungen unterlägen in den letzten Tagen grösseren Schwankungen, heisst es im Kommentar der Helaba. Zunächst hätten die Einzelhandelsumsätze enttäuscht, was die Lockerungsspekulationen angeheizt habe. Dann sei der Arbeitsmarktbericht unerwartet solide ausgefallen, was die Spekulationen wieder gedämpft habe. Daher richteten sich die Blicke der Marktteilnehmer nun auf die US-Konsumentenpreise, die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden. «Die Inflation, auch die Kerninflation abseits der Energie- und Nahrungsmittelpreise, war in den letzten Monaten deutlich zu hoch, um weitere Zinssenkungen der Fed zu ermöglichen», so die Helaba. Nun zeichne sich aber eine Entspannung ab.