Der Euro habe zuletzt von den Entspannungstendenzen im Nahen Osten profitiert, heisst es dazu in einer Einschätzung von Raiffeisen Schweiz. Darüber hinaus habe sich mit der Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni der Zinsvorteil des Euros vergrössert. Dennoch sei davon auszugehen, dass die «save haven»-Eigenschaften des Frankens in den kommenden Monaten wieder verstärkt gefragt sein dürften. Zumal eine weitere Zinserhöhung durch die EZB aufgrund der Konjunkturschwäche unwahrscheinlich sei.