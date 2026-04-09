Das USD/CHF-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Es notiert aktuell mit 0,7912 wie schon den ganzen Vormittag leicht oberhalb der Marke von 0,79. Vor der Waffenruhe hatte der Kurs um die 0,80 notiert, nach der Waffenruhe phasenweise unter 0,79. Der Euro notiert zum Dollar gleichzeitig mit 1,1676 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1663. Das EUR/CHF-Paar tritt bei Kursen von 0,9238 mehr oder weniger auf der Stelle.