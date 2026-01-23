Der Dollar stand zuletzt unter Druck im Zusammenhang mit der «Grönland-Story». Doch als US-Präsident Donald Trump im Streit um die weltgrösste Insel eine Kehrtwende vollführt und die jüngsten Drohungen mit neuen Zöllen zurückgenommen hatte, setzte eine Stabilisierung ein. Zudem gibt es die Hoffnung auf Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sowie Meldungen, wonach sich Richter des Obersten Gerichtshofs in den USA skeptisch geäussert haben zu den Bemühungen des US-Präsidenten, Lisa Cook zu entlassen.