Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1724 bewertet. Das ist etwa gleich viel wie am Morgen (1,1727), aber etwas höher als am späten Freitag (1,1704). Ähnlich hat sich das Dollar/Frankenpaar entwickelt. Derzeit kostet der Dollar 0,7963 Franken nach 0,7961 in der Früh und 0,7975 am Vorwochenschluss. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar in dieser Zeit bei Kursen von 0,9335 kaum von der Stelle bewegt.