Am Devisenmarkt halten sich die Kursbewegungen am Dienstag in Grenzen. Der Euro, der über Nacht weiter nachgegeben hatte, stabilisierte sich auf dem ewas tieferen Niveau. Am späten Vormittag wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1843 Dollar gehandelt und damit gleich hoch wie am Morgen. Am Montagmittag hatte der Euro etwas höher gestanden bei 1,1863.