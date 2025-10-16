Gedämpftes Wachstum in der Schweiz

Derweil beeinflussten die jüngsten Schätzungen des Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) für das laufende und das kommende Jahr die Wechselkurse kaum. Laut den Experten des Bundes dürfte die Schweizer Wirtschaft 2025 um 1,3 und 2026 um 0,9 Prozent und damit nur unterdurchschnittlich wachsen. Grund dafür sind unter anderem die hohen US-Zölle von 39 Prozent. Weil für die meisten Handelspartner der USA niedrigere Tarife gelten, habe sich die Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Exporteuren auf dem US-Markt verschlechtert. Das Seco schreibt von einer «schweren Belastung». Daneben bremse die anhaltende Unsicherheit die Konjunktur.