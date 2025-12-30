Am Abend zieht dann das jüngste Sitzungsprotokoll nochmals die Blicke auf sich. Sollten Anleger in den Zeilen der Notenbanker Hinweise auf eine expansivere Geldpolitik 2026 finden, könne dies durchaus den Dollar belasten.
Das Euro/Franken-Paar liegt bei Kursen von 0,9279 leicht unter dem Vortagesniveau. Derweil bewegt sich das Dollar/Franken-Paar mit Kursen von 0,7880 kaum von der Stelle. Die europäische Gemeinschaftswährung rangiert gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit auf mit 1,1773 auf einem ähnlichen Kursniveau wie am Montagmittag.
awp-robot/dm/to
(AWP)