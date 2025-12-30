Das Euro/Franken-Paar liegt bei Kursen von 0,9279 leicht unter dem Vortagesniveau. Derweil bewegt sich das Dollar/Franken-Paar mit Kursen von 0,7880 kaum von der Stelle. Die europäische Gemeinschaftswährung rangiert gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit auf mit 1,1773 auf einem ähnlichen Kursniveau wie am Montagmittag.