Auch zum US-Dollar hat der Euro leicht an Terrain eingebüsst und bewegt sich derzeit zu 1,1599 nach 1,1615 im asiatisch geprägten Handel. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil kaum von der Stelle. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7865.
Der überraschende Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas in Deutschland fand insgesamt aber kaum Widerhall im Handel, hiess es. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt: Der Index stieg um 0,4 auf 84,9 Punkte. Der leichte Anstieg markiere noch keine Wende zum Besseren, erklärten Ökonomen.
Am Nachmittag könnte dann noch das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan einen Blick wert sein. Der Indikator wird weitere Hinweise auf die konjunkturelle Lage in den USA geben.
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(AWP)