Der überraschende Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas in Deutschland fand insgesamt aber kaum Widerhall im Handel, hiess es. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt: Der Index stieg um 0,4 auf 84,9 Punkte. Der leichte Anstieg markiere noch keine Wende zum Besseren, erklärten Ökonomen.