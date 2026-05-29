Die wieder aufgefrischten Hoffnungen auf eine Deeskalation im Nahen Osten belasteten zuletzt den Dollar. Im Tagesverlauf stehen nun insbesondere noch aus Deutschland Daten zur Teuerung an. Die ersten Angaben zu einzelnen Ländern bewegten die Märkte noch nicht allzu stark. In Marktkreisen heisst es, dass unterschiedliche Entwicklungen der Teuerungsraten nicht überraschen sollten. Alles in allem dürften die Inflationsraten tendenziell erneut zu hoch liegen, um bei der EZB für Entspannung zu sorgen.