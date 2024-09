Zudem stehen noch weitere Preisdaten aus den USA an. Nachdem am Vortag die Konsumentenpreise publiziert worden waren, stehen nun die Produzentenpreise an. Vor allem die anhaltend hohe Kerninflation in den USA habe am Vortag die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank etwas gedämpft, heisst es in einem Kommentar. Es wird allgemein erwartet, dass das Fed kommende Woche die Zinsen senkt. Mit den jüngsten Daten erscheint ein kleinerer Schritt von 25 Basispunkten nun wahrscheinlicher.