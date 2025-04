Der US-Dollar hat in der Nacht auf Donnerstag gegenüber Euro und Franken zunächst etwas Boden gutmachen können. Danach hat er im Laufe des Donnerstagvormittags einen Teil der Gewinne aber wieder hergegeben. Am späten Vormittag wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1371 gehandelt. Das ist höher als mit 1,1361 am Morgen, aber weniger als am Vorabend (1,1386).