Offenbar habe das Thema der Zölle aus Marktsicht einiges von seinem Schrecken verloren hat, heisst es in einer Analyse der Dekabank. Dies gelte «zumindest so lange Trump pragmatisch agiert und Deals anbietet». Allerdings zeige ein dynamischer Anstieg des Goldpreises, dass trotz der vermeintlichen Ruhe am Devisenmarkt die Furcht vor Verwerfungen an den Finanzmärkten zunehme.