In der Nacht hat sich das Dollar/Franken-Paar nur wenig bewegt und notierte zuletzt bei 0,8090 Franken. Am Vortag war der Greenback zeitweise noch leicht über die Marke von 0,81 Franken gestiegen. Auch der Euro zeigte sich gegenüber dem US-Dollar kaum verändert und wurde zuletzt zu 1,1424 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar verharrte derweil mit 0,9242 Franken ebenfalls nahezu unverändert.