Der US-PCE Deflator werde vom Fed besonders beachtet, schreibt die Deka-Bank in einem Kommentar. Allerdings seien die zollbedingten Preiseffekte in den USA bisher überraschend gering an die Konsumenten weitergereicht worden und damit dürften die Preise auch im August lediglich um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. «Die Jahresteuerungsraten werden allerdings weiterhin leicht unterhalb von 3 Prozent liegen und damit deutlich über der Zielmarke des Fed.»