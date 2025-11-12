Bis nach dem Ende des Shutdown wieder Daten veröffentlicht werden, dürfte ohnehin noch etwas Zeit vergehen. Zudem sei noch völlig unklar, «ob und wenn ja, wann und in welcher Qualität die Daten nachgereicht werden können», merkt die Helaba an. Zunächst sei der Kalender weiterhin leer. Die Commerzbank geht davon aus, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit «soviel nicht passiert» sein dürfte und das Fed die Zinsen wohl weiter senken werde - obwohl unklar sei, ob der Arbeitsmarkt und die Konjunktur dies rechtfertigten.