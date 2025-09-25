Am Devisenmarkt wird indes mit besonderer Spannung auf das Ergebnis der Zinssitzung der SNB gewartet. Zwar wird grossmehrheitlich keine Senkung der Zinsen in den Negativbereich erwartet. Die Kommentare des SNB-Direktoriums interessieren aber sehr wohl, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der seit Anfang August geltenden US-Zölle für die Schweizer Wirtschaft.