Auch in den USA steht mit dem Philadelphia-Fed-Index ein Stimmungswert des Industriesektors zur Veröffentlichung an. Das Pendant der Fed-Bank von New York (Empire- State-Index) hatte mit einem Anstieg bereits positiv überrascht. Insofern bleibe abzuwarten, ob es in Philadelphia zu einer Stimmungsabkühlung gekommen sei wie vom Konsens erwartet, heisst es in einem Kommentar der Helaba.