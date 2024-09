Am Devisenmarkt ist das Interesse generell auf Konjunkturdaten gerichtet, von denen sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank erhoffen. Jüngste US-Konjunkturdaten wirkten sich unter dem Strich negativ für den Dollar aus. So hatte die Privatwirtschaft in den USA im August so wenige neue Stellen geschaffen wie seit Anfang 2021 nicht mehr, und auch der Beschäftigungsaufbau fiel laut dem Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP merklich schwächer aus als erwartet.