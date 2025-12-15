Das Währungspaar Euro/US-Dollar steht derzeit bei 1,1743. Zum Franken zeigt sich der US-Dollar bei 0,7961 Franken ebenso stabil wie der Euro bei 0,9349.
Von Datenseite her wird es am Dienstag und im Laufe der Woche spannend. So wird sich der vom Regierungsstillstand in den Vereinigten Staaten verursachte Datennebel weiter lichten. Mit besonderer Spannung wird dabei am Dienstag der Arbeitsmarktbericht vom November erwartet. Dabei werden auch die Beschäftigtenzahlen veröffentlicht.
Im Verlauf der Woche stehen zudem die Zinssitzungen der EZB, der Bank of England und der Bank of Japan auf dem Programm. Gesprächsstoff dürfte damit genug vorhanden sein.
awp-robot/cf/hr
(AWP)