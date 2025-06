Experten erwarten noch keine grossen Auswirkungen auf die Preise in den USA durch die Zoll-Streitigkeiten. «Da vor der Einführung der Strafzölle viel auf Vorrat importiert wurde, dürften sie sich nur geringfügig auf die Preise ausgewirkt haben», schreibt beispielsweise Valiant. Eine rasche Lockerung der Zinsschraube in den USA sei aber nicht zu erwarten, während die SNB in der kommenden Woche wohl durchaus eine weitere Senkung des Leitzinses auf dann 0 Prozent anpeilen dürfte.