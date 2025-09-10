Auf den Zusammenbruch der Regierung in Frankreich reagierten die Devisenmärkte indes kaum - und das, obwohl es deutlich grössere Ausstände an Anleihen hat als ehemals Griechenland. Laut Commerzbank war der Ausgang des Misstrauensvotums am Markt erwartet worden und daher das eigentliche Ereignis kein Grund, «panisch» zu reagieren. Und ein «ganz dickes» Argument dafür, Ruhe zu bewahren, sei die EZB. Diese werde einerseits an der morgigen Sitzung die Zinsen nicht ändern und stehe für Frankreich notfalls als «Lender of last resort» parat.