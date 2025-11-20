Aktuell kostet der Dollar 0,8062 Franken und damit fast gleich viel wie am Vorabend (0,8065). Auch das Euro/Franken-Paar hat sich bei Kursen von 0,9289 mehr oder weniger auf der Stelle bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung trat derweil gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit bei einem Kurs von 1,1522 Dollar ebenfalls praktisch auf der Stelle.