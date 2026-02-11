Das Euro/Franken-Paar tritt am Mittag bei Kursen von 0,9128 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich wenig. Am Vormittag rangiert es sich in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,7659. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls stabil gezeigt, wie das Kursniveau von 1,1917 zeigt.