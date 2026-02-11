Solange der Arbeitsmarkt nicht einbreche, dürften die Zinserwartungen auch nicht grossartig angepasst und der Dollar je nach Ergebnis lediglich ein bisschen «hin- und hergeschubst» werden, schreibt die Commerzbank in einem frühen Kommentar.
Bei einer negativen Überraschung und dann möglicherweise rückläufigen Inflationsdaten am Freitag könnten aber laut Händlern durchaus neue Zinssenkungshoffnungen aufflammen. «Obwohl es schon ein wenig paradox wäre, wenn sich Powell nach dem Streit mit Trump doch noch mit einer Lockerung verabschieden würde», so ein Experte.
Das Euro/Franken-Paar tritt am Mittag bei Kursen von 0,9128 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich wenig. Am Vormittag rangiert es sich in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,7659. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls stabil gezeigt, wie das Kursniveau von 1,1917 zeigt.
awp-robot/dm/rw
(AWP)