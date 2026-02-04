Im weiteren Tagesverlauf richtet sich dann der Blick auf die USA. Anleger werden sich stark auf den heutigen ADP-Index konzentrieren, da trotz Ende des Shutdowns der offizielle US-Arbeitsmarktbericht nicht wie geplant am Freitag veröffentlicht wird. Daneben rückt der ISM-Serviceindex in den Blick, der laut Helaba einem konjunkturell freundlichen Start in das erste Quartal wohl nicht entgegenstehen dürfte.