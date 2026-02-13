Es wird erwartet, dass sich die Teuerung im Januar auf 2,5 Prozent abgeschwächt hat, von zuvor 2,7 Prozent. Damit dürfte die Inflation weiter über dem Ziel der US-Notenbank Fed bleiben, die zwei Prozent anpeilt. Die Inflation sei in den letzten Monaten deutlich zu hoch gewesen, um weitere Zinssenkungen der Fed zu ermöglichen, heisst es von der Helaba. Mit den Daten für Januar dürfte sich aber eine Entspannung abzeichnen.