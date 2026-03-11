So könnten die CPI-Daten für Februar gemäss den Prognosen einen leicht rückläufigen Preisdruck zeigen. Allerdings sei der jüngste Ölpreisschock darin noch nicht abgebildet, heisst es am Markt. Weiterhin bleibe die Dauer des Konflikts im Nahen Osten für die weitere Entwicklung entscheidend.
Ds Dollar/Franken-Paar bewegte sich in der Nacht per Saldo nicht gross von der Stelle, zuletzt lag das Kursniveau bei 0,7770. Auch das Euro/Franken-Paar tendiert bei Kursen von 0,9040 mehr oder weniger seitwärts. Der Euro hat derweil zum Greenback leicht zugelegt auf 1,1635 nach 1,1615 US-Dollar am Vorabend.
awp-robot/an
(AWP)