Der Dauer des Nahost-Konflikts kommt laut einem Kommentar der Commerzbank weiterhin grosse Bedeutung zu. Bei einem länger anhaltenden Konflikt und dauerhaft hohen Energiepreisen könnte sich die Lage für das Federal Reserve System deutlich verkomplizieren: Während steigende Inflationsraten eigentlich für länger hohe Zinsen sprechen würden, könnte gleichzeitig der politische Druck auf Zinssenkungen zunehmen. Ein solcher Zielkonflikt könnte - sollte die Fed dem Druck nachgeben - den US-Dollar deutlich schwächen.