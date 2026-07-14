Die tieferen Benzinpreise im Juni dürften die Inflation in den USA gemäss den Prognosen zwar vorübergehend gesenkt haben. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten und der damit verbundene Anstieg der Ölpreise hätten die Inflationssorgen allerdings wieder verstärkt, heisst es. Entsprechend rechnen die Märkte inzwischen mit einer weiteren Zinserhöhung des Fed bis September und zusätzlichen Zinsschritten bis 2027.