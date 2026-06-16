Am Vormittag verharrt das Dollar/Franken-Paar bei 0,7951 in etwa auf dem Niveau vom Morgen. Damit kann der Greenback die Kursgewinne seit Anfang des Monats weiterhin halten. Das Euro/Dollar-Paar steht bei aktuell 1,1603 etwas tiefer als am frühen Morgen. Derweil bleibt der Euro zum Franken über der 92-Rappen-Marke und notiert aktuell bei 0,9226 etwas fester als am Morgen.
Im Mittelpunkt in der laufenden Woche steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, bei dem die ersten Signale des neuen Präsidenten Kevin Warsh mit Spannung erwartet werden. Einen Tag später dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) bekräftigen, dass der mittelfristige Inflationsdruck weitgehend unverändert geblieben ist. Nach den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan rechnen die Märkte jedoch weder von der Fed noch von der SNB mit einer Straffung der Geldpolitik.
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(AWP)