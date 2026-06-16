Im Mittelpunkt in der laufenden Woche steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, bei dem die ersten Signale des neuen Präsidenten Kevin Warsh mit Spannung erwartet werden. Einen Tag später dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) bekräftigen, dass der mittelfristige Inflationsdruck weitgehend unverändert geblieben ist. Nach den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan rechnen die Märkte jedoch weder von der Fed noch von der SNB mit einer Straffung der Geldpolitik.