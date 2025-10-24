Die Inflation sei eigentlich zu hoch für Zinssenkungen. Die Jahresrate werde steigen und an oder über der Marke von drei Prozent erwartet. Die Kerninflation liegt bereits darüber. Dennoch stehe das Fed unter Druck, die Geldpolitik zu lockern. Am Markt sei derzeit eine Zinssenkung in der nächsten Woche und eine Mitte Dezember fast vollständig eingepreist, so die Helaba.