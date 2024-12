Am Devisenmarkt herrscht am Mittwoch eine gespannte Zurückhaltung vor dem US-Zinsentscheid am Abend. Zwar gilt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch das Fed quasi als sicher. Die begleitenden Kommentare von Notenbankchef Jerome Powell könnten aber durchaus relevant sein, und es seien auch restriktive Töne denkbar, heisst es am Markt.