Am Morgen brachten Inflationsdaten aus Europa kaum Bewegung in den Devisenmarkt. In einer zweiten Schätzung fiel der Anstieg der Inflationsrate auf 2,2 Prozent im November von 2,0 Prozent im Vormonat weniger stark als erwartet aus. In der ersten Schätzung war noch ein Anstieg auf 2,3 Prozent ermittelt worden. Derweil belastete die etwas tiefer als vorausgesagte Kerninflation in Grossbritannien das britische Pfund im Vorfeld der morgigen Zinssitzung der Bank of England leicht.