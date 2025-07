Davor stehen am Nachmittag um 14.30 Uhr aber erst einmal Daten zur Entwicklung der US-Wirtschaft im zweiten Quartal auf dem Plan. «Im ersten Quartal haben wir ein Schrumpfen der Realwirtschaft gesehen, dies lag aber vor allem am Vorziehen von Importen im Rahmen der nahenden US-Zölle», erklärt Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank in einem Kommentar. Diese Zahlen müssten daher in Verbindung mit den Daten für das zweite Quartal gesehen werden, die einen umgekehrten Effekt zeigen dürften.