So stünden am morgigen Donnerstag die Arbeitsmarktdaten für September an, ein Nachreich-Termin für die Oktoberdaten stehe indes noch nicht fest. Den Job-Bericht für November erhielten Anleger und Notenbanker dann erst fünf Tage vor der nächsten Zinsentscheidung. Solange befänden sich die Fed-Mitglieder im Blindflug, was die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt angehe. Zudem seien mittlerweile viele Zölle zurückgenommen worden, was die Unsicherheit mit Blick auf die Inflationsentwicklung und auch das Wachstum in den USA wieder erhöhe.