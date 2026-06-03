Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9165 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar ist dagegen leicht auf 0,7886 gestiegen nach 0,7873 am Vorabend. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1622 zeigt.
Die Commerzbank wirft bereits einen Blick auf die am morgigen Donnerstag anstehenden Inflationszahlen der Schweiz. Diese Daten dürften weiter Aufschluss geben, wie stark sich der Energiepreisschock bereits in der Schweizer Wirtschaft zeige. Derweil gebe es von SNB-Präsident Martin Schlegel in seinen jüngsten Kommentaren wenig Neues - die gestiegene Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen sei zum wiederholten Male betont worden. Da die Preisstabilität wohl weiter gewährleistet sein dürfte, sollte die SNB den Leitzins auch in den kommenden Monaten unverändert belassen.
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(AWP)