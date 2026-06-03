Die Commerzbank wirft bereits einen Blick auf die am morgigen Donnerstag anstehenden Inflationszahlen der Schweiz. Diese Daten dürften weiter Aufschluss geben, wie stark sich der Energiepreisschock bereits in der Schweizer Wirtschaft zeige. Derweil gebe es von SNB-Präsident Martin Schlegel in seinen jüngsten Kommentaren wenig Neues - die gestiegene Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen sei zum wiederholten Male betont worden. Da die Preisstabilität wohl weiter gewährleistet sein dürfte, sollte die SNB den Leitzins auch in den kommenden Monaten unverändert belassen.