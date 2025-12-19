Derweil gab der japanische Yen am Freitag trotz Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) nach. Aktuell wird der Dollar zu 157,43 Yen gehandelt, was klar mehr ist als am Vorabend (155,53). Die japanische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 30 Jahren erhöht. Zudem machte sie klar, dass die Zinsen weiter angehoben werden, falls sich die Wirtschaft in nächster Zeit so entwickelt wie angenommen.