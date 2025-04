Am Devisenmarkt gibt es am Mittwoch zunächst wenig Bewegung. Anleger warten auf zahlreiche Daten im Tagesverlauf, die Impulse geben könnten. Darunter sind BIP-Daten aus Europa und den USA sowie mit dem ADP-Bericht einen ersten Fingerzeig für den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.