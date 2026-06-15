Einige Experten monieren, dass von dem Rahmenabkommen keine Details bekannt seien. Dies sorge für eine gewisse Unsicherheit. Zudem steht an diesem Mittwoch die erste Fed-Sitzung unter dem neuen Chef Kevin Warsh an. Eine Änderung des Leitzinsniveaus sei sehr unwahrscheinlich, sind sich Ökonomen einig. Im Fokus stehen laut Deka-Bank ausschliesslich Ton und Form - die Forward Guidance (sofern im Statement verbleibend, dann neutral formuliert) sowie konzeptionelle Anpassungen an Dots und Projektionen. Entsprechend spannend dürfte auch die Pressekonferenz werden.