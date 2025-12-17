Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Abend 1,1745 US-Dollar und damit praktisch gleich viel wie am Vorabend um diese Zeit. Am Morgen war der Kurs zwischenzeitlich in Richtung der Marke von 1,17 Dollar gesunken. Auch der Franken notierte am Abend zum Greenback mit 0,7952 wieder mehr oder weniger dort, wo er schon 24 Stunden davor gewesen war. Hier war es zwischendurch Richtung 0,80 gegangen. Das EUR/CHF-Paar bewegte sich derweil den ganzen Tag um die Marke von 0,9340.