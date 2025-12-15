Gegenüber dem Franken hat der Dollar ebenfalls minim an Wert eingebüsst und kostet aktuell 0,7947 nach 0,7961 noch am Morgen. Derweil hat sich Währungspaar Euro/Franken in dieser Zeit kaum bewegt und notiert zuletzt bei 0,9344 nach 0,9341 im Frühhandel.
Händler sprechen von einem ruhigen und impulsarmen Geschäft. Erst am Dienstag dürfte es datenseitig etwas spannender werden, wenn der US-Arbeitsmarktbericht vom Oktober und vom November nachgereicht wird. Die Veröffentlichung dieser wichtigen Schlüsselzahlen wurde wegen des Regierungsstillstand in den USA verschoben. Am Donnerstag werden dann auch noch die US-Inflationszahlen publiziert.
Am gleichen Tag wird ausserdem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England veröffentlicht. Am Freitag steht dann noch die Zinsentscheidung der Bank of Japan auf dem Programm.
awp-robot/
(AWP)