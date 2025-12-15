Händler sprechen von einem ruhigen und impulsarmen Geschäft. Erst am Dienstag dürfte es datenseitig etwas spannender werden, wenn der US-Arbeitsmarktbericht vom Oktober und vom November nachgereicht wird. Die Veröffentlichung dieser wichtigen Schlüsselzahlen wurde wegen des Regierungsstillstand in den USA verschoben. Am Donnerstag werden dann auch noch die US-Inflationszahlen publiziert.