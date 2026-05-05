Selbst wenn die Strasse von Hormus länger geschlossen bleibe, werde es recht lange dauern, bis die Obergrenze des Inflationsziels ins Visier rücke, so der Kommentar weiter. Das unterscheide die Schweiz von beispielsweise dem Euroraum, weswegen von der EZB wohl eher Zinserhöhungen kommen dürften. «Dies ist - neben den verbalen SNB-Interventionen - einer der Hauptgründe, warum wir in den kommenden Monaten noch etwas Potential für höhere EUR/CHF-Niveaus sehen.»