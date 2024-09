Wie die Devisenexperten von ING festhalten, bewegt sich der US-Dollar nahe seiner Jahrestiefststände. «Die Aktienmärkte reagieren in einer Weise, die eine weiche Landung der Federal Reserve erwartet, und die zuletzt wieder steiler gewordene US-Renditekurve in dieser Phase des Zyklus geht normalerweise mit einem schwächeren Dollar einher», heisst es in dem Kommentar weiter.