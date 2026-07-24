Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9301 denn auch mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar wird aktuell bei 0,8171 gestellt und auch das Euro/Dollar-Paar ist mit 1,1382 kaum verändert seit dem Vorabend.
Und auch die Nachbetrachtung der EZB-Zinsentscheidung vom Donnerstag fällt eher nüchtern aus. Weder die Entscheidung, die Zinsen unverändert zu belassen, noch die Aussagen in der folgenden Konferenz hätten tiefere Spuren hinterlassen, lautet der Tenor.
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(AWP)